Кто из ВПЛ не будет получать выплаты

Минсоцполитики отменило некоторым переселенцам денежную помощь, начиная с 1 сентября. Выплаты предоставляются лицам, наиболее нуждающимся в финансовой поддержке, поэтому если переселенец имеет достаточное количество средств, он не получит льготы.

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Выплаты для ВПЛ отменили тем, кто:

обвинен в коллаборационизме;

находится в местах лишения свободы;

вернулся домой;

приобрел на сумму более 100 тысяч гривен валюту, банковские металлы или недвижимость;

купил транспортную запись, которой менее 5 лет;

имеет депозит более 100 тысяч гривен;

является собственником жилья, не находящегося в зоне активных боевых действий или в оккупации;

находится за границей более 30 календарных дней.

Какую помощь получают переселенцы:

2 тысячи гривен – взрослые;

3 тысячи гривен – дети до 18 лет, лица с инвалидностью.

Денежные средства предоставляются двумя волнами – после 15 и 28 числа ежемесячно. Деньги зачисляются на спецсчет.

Кто еще получает выплаты для ВПЛ

24 Канал. Финансовую помощь могут получить не только переселенцы, но и те, кто их приютил. Министр Ирина Верещук в эфире телемарафона объявила, что с 1 октября такие граждане будут получать около 900 гривен ежемесячно, сообщает

Ирина Верещук Минстер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Действительно, с 1 октября тем людям, которые будут предоставлять убежище нашим внутриперемещенным лицам, за каждого человека будет выплачиваться 900 грн. Сейчас это 450 грн. На отопительный сезон за каждого человека дополнительно будет еще 900 грн.

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