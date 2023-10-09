Хто з ВПО не отримуватиме виплати

Мінсоцполітики скасували деяким переселенцям грошову допомогу, починаючи з 1 вересня. Виплати надаються особам, які потребують фінансової підтримки найбільше, тому якщо переселенець має достатню кількість коштів, він не отримає пільги.

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Виплати для ВПО скасували тим, хто:

звинувачений у колабораціонізмі;

знаходиться у місцях позбавлення волі;

повернувся додому;

придбав на суму більш як 100 тисяч гривень валюту, банківські метали чи нерухомість;

купив транспортний запис, якому менш як 5 років;

має депозит понад 100 тисяч гривень;

є власником житла, яке не перебуває у зоні активних бойових дій чи в окупації;

знаходиться за кордоном понад 30 календарних днів.

Яку допомогу отримують переселенці:

2 тисячі гривень – дорослі;

3 тисячі гривень – діти до 18 років, особи з інвалідністю.

Кошти надаються двома хвилями – після 15 та 28 числа щомісяця. Гроші зараховуються на спецрахунок.

Хто ще отримує виплати для ВПО

24 Канал. Фінансову допомогу можуть отримати не тільки переселенці, а і ті, хто їх прихистив. Міністерка Ірина Верещук у ефірі телемарафону оголосила, що з 1 жовтня такі громадяни отримуватимуть близько 900 гривень щомісячно, повідомляє

Ірина Верещук Мінстерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Дійсно, з 1 жовтня тим людям, які будуть надавати прихисток нашим внутрішньо переміщеним особам, за кожну людину буде виплачуватися 900 грн. Зараз це 450 грн. На опалювальний сезон за кожну людину буде додатково ще 900 грн.

Щоб отримати консультації відносно виплат для переселенців: