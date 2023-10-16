Отопительный сезон начат

Подключение тепла к жилым домам будет происходить постепенно. Мэр Киева – Виталий Кличко объявил, что этот процесс будет продолжаться в течение нескольких дней, сообщает 24 Канал.

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Важно понимать, что система тепловых сетей в Киеве – одна из самых больших в Европе и имеет протяженность около 3 000 километров. Запуск такого механизма довольно трудный процесс, требующий значительных усилий. По словам Кличко, все службы, отвечающие за подключение системы, работают в усиленном режиме.

Владимир Кличко Мэр Киева Решение начать отопительный сезон вполне оправдано. Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения.

Как происходит запуск отопительной системы

Согласно действующему законодательству, решение, когда именно начать отопительный сезон, принимают органы местного совета. Поэтому точной даты запуска теплосети в конкретном населённом пункте нет. Обычно отопительный сезон длится с 16 октября и до 16 апреля.

Первоначально система запускается для некоторых объектов критической инфраструктуры. Сначала начинают обеспечивать теплом медицинские учреждения, школы и детские сады. В последнюю очередь, отопление подается в жилые дома.

Обратите внимание! Тепло подается не в четко указанные даты, а в случае, когда среднесуточная температура в домах украинцев не превышает +8 градусов по Цельсию, не менее 3 суток.