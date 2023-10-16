Наказание за отказ от регистрации

По словам адвоката Екатерины Анищенко, всем вынужденно переселенным лицам, которые из-за войны покинули дома, нужно зарегистрироваться на новом месте жительства. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.

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По ее словам, в случае переселенцев государство не только гарантирует выплату социальной помощи, но и имеет право применять финансовое наказание. В частности, и за нарушение требования регистрироваться на новом месте жительства.

Когда ВПЛ прибывает на новое место, то должна пройти регистрацию в местном ТЦК/СП. Это обусловлено проведением мобилизационных мероприятий.

Чтобы не нарушать процедуру, после переезда сначала военнообязанным лицам нужно пойти в ТЦК/СП, а потом обращаться в центр социальной защиты за материальной помощью,

– посоветовала адвокат.

Если этого не сделать, при встрече с представителями ТЦК/СП у них возник вопрос, почему военнообязанный не сообщил о своем местонахождении.

За игнорирование учета в ТЦК/СП предусмотрен административный штраф в размере от 1600, 3500 или 5100 гривен. Его размер не установлен законодательством, поэтому сумму штрафа военком выписывает по своему усмотрению. Кроме того, без учета ТЦК в ЦНАПе невозможно получить справку переселенца.