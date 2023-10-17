В Украине есть правительственная программа по поддержке работодателей за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. За трудоустройство переселенцев бизнес может получить компенсацию.

Смотрите также ВПЛ могут угрожать штрафы в 5100 гривен: юрист объяснила, за что могут наказывать

Какую сумму могут получить работодатели

Сначала нужно определить, в каких случаях работодатель может получить компенсации. Можно выделить несколько важных моментов.

Работодателю компенсируют расходы на заработную плату и единый социальный взнос из расчета не более 13 400 гривен в месяц за трудоустройство ВПЛ среди зарегистрированных безработных на срок не менее 1 года по срочному трудовому договору.

В случае трудоустройства граждан, получивших статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, на условиях срочного или бессрочного трудового договора с размером заработной платы не менее минимальной, работодатель получит компенсацию 6700 гривен в течение 2 месяцев.

Как подать заявку

Заявку на получение компенсации работодатель может подать:

через портал Действие;

обратившись в ближайший центр занятости.

Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года.

Заберут ли у ВПЛ помощь в случае открытия собственного дела