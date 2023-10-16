Помощь для ВПЛ и открытия ФЛПа
Если вынужденно перемещенное лицо начнет собственное дело и откроет ФЛП, это ни в коем случае не должно повлиять на право получать пособие на жительство. Это регулируется Постановой КМУ № 332 от 20 марта 2022 года.
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Это касается открытия любой группы ФЛП. Кроме того, открытие собственного дела совершенно никак не влияет на утрату устава ВПЛ.
Если кому-то из переселенцев перестали выплачивать пособие из-за открытия бизнеса – это ошибка, и выплаты должны возобновить. Это касается лиц, которые по реестрам ошибочно считались умершими, а также тех, кто вернулся из-за границы, но их данные еще не зафиксировали.
Сколько платят для ВПЛ
В октябре выплачивать пособие продолжат всем вынужденно перемещенным лицам, проживающим на территории Украины. В настоящее время размеры пособия таковы:
- дети и люди с инвалидностью – 3 тысячи гривен;
- все остальные категории граждан – 2 тысячи гривен.
Выплаты для ВПЛ должны осуществлять 15 и 28 числа каждого месяца.