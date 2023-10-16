Допомога для ВПО та відкриття ФОПа

Якщо вимушено переміщена особа розпочне власну справу та відкриє ФОП, це в жодному разі не має вплинути на право отримувати допомогу на проживання. Це регулюється Постановою КМУ № 332 від 20 березня 2022 року.

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Це стосується відкриття будь-якої групи ФОП. Окрім того, відкриття власної справи абсолютно ніяк не впливає на втрату статуту ВПО.

Важливо! Втратити статус ВПО можна з інших причин: придбання майна, транспортного засобу, відкриття депозитного рахунку тощо.

Якщо комусь з переселенців перестали виплачувати допомогу через відкриття бізнесу – це помилка, і виплати повинні відновити. Це саме стосується осіб, які за реєстрами помилково вважалися померлими, а також тих, хто повернувся з-за кордону, але їхні дані ще не зафіксували.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Скільки платять для ВПО

У жовтні виплачувати допомогу продовжать усім вимушено переміщеним особам, які проживають на території України. Наразі розміри допомоги такі:

діти та люди з інвалідністю – 3 тисячі гривень;

всі інші категорії громадян – 2 тисячі гривень.

Виплати для ВПО повинні здійснювати 15 та 28 числа кожного місяця.