Допомога для ВПО та відкриття ФОПа
Якщо вимушено переміщена особа розпочне власну справу та відкриє ФОП, це в жодному разі не має вплинути на право отримувати допомогу на проживання. Це регулюється Постановою КМУ № 332 від 20 березня 2022 року.
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Це стосується відкриття будь-якої групи ФОП. Окрім того, відкриття власної справи абсолютно ніяк не впливає на втрату статуту ВПО.
Якщо комусь з переселенців перестали виплачувати допомогу через відкриття бізнесу – це помилка, і виплати повинні відновити. Це саме стосується осіб, які за реєстрами помилково вважалися померлими, а також тих, хто повернувся з-за кордону, але їхні дані ще не зафіксували.
Скільки платять для ВПО
У жовтні виплачувати допомогу продовжать усім вимушено переміщеним особам, які проживають на території України. Наразі розміри допомоги такі:
- діти та люди з інвалідністю – 3 тисячі гривень;
- всі інші категорії громадян – 2 тисячі гривень.
Виплати для ВПО повинні здійснювати 15 та 28 числа кожного місяця.