До кінця війни податки залишаться незмінними

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, поки триває війна, змінювати спрощену систему оподаткування для українських підприємців не будуть. Разом з тим він переконаний, що чинна система не сприяє малому бізнесу, а навіть допомагає ухилятися від податків великим гравцям.

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Нардеп переконаний, що з чинною податковою системою Україна не зможе увійти до Європейського Союзу. На його думку, потрібно запозичити досвід інших країн, найкраще – наближених до України.

Ми повинні з вами уніфікувати наше оподаткування із системою оподаткування ЄС, це стосується і звичайної системи, і спрощеної. За зразком, одна з країн, яка розглядається – це Польща,

– заявив Гетманцев.

Втім, наразі проводиться лише вивчення можливих моделей оподаткування, тому говорити про якісь зміни ще дуже рано.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Що каже про заяви Гетманцева бізнес

МВФ критикує насамперед складність української спрощеної податкової системи. Відповідно, потрібно просто зробити спрощену систему невигідною для середнього та великого бізнесу, а не підвищувати податки для малих підприємців.

Зокрема, польська модель передбачає оподаткування на рівні 12 – 17%. Якщо запровадити її в Україні, то зростання цін для споживачів та додатковий тиск на малий бізнес навряд чи сприятимуть економічному зростанню.