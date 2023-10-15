До конца войны налоги останутся неизменными

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, пока идет война, менять упрощенную систему налогообложения для украинских предпринимателей не будут. Вместе с тем, он убежден, что действующая система не способствует малому бизнесу, а даже помогает уклоняться от налогов крупным игрокам.

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Нардеп уверен, что с действующей налоговой системой Украина не сможет войти в Европейский Союз. По его мнению, нужно позаимствовать опыт других стран, лучше всего – приближенных к Украине.

Мы должны с вами унифицировать наше налогообложение с системой налогообложения ЕС, это касается и обычной системы, и упрощенной. По образцу, одна из рассматриваемых стран – это Польша,

– заявил Гетманцев.

Впрочем, сейчас проводится только изучение возможных моделей налогообложения, поэтому говорить о каких-либо изменениях еще очень рано.

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Что говорит о заявлениях Гетманцева бизнес

МВФ в первую очередь критикует сложность украинской упрощенной налоговой системы. Соответственно нужно просто сделать упрощенную систему невыгодной для среднего и крупного бизнеса, а не повышать налоги для малых предпринимателей.

В частности, польская модель предусматривает налогообложение на уровне 12 – 17%. Если ввести ее в Украине, то рост цен для потребителей и дополнительное давление на малый бизнес вряд ли будут способствовать экономическому росту.