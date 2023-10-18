Хто повинен зробити повірку лічильників

Зараз повірку лічильників повинні пройти усі громадяни, у яких настав цей термін. Здійснити цю процедуру потрібно впродовж трьох місяців після опалювального сезону.

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Повірка лічильників дозволить зекономити на комунальних послугах. Зокрема через те, що постанова передбачає нарахування оплати за нормами споживання у разі відмови від процедури.

Як проходить повірка

Уся процедура може зайняти до 5 днів. Спеціалісти повинні прийти, зняти та завірити пристрій.

Важливо! Монтаж та демонтаж лічильника повинні відбутися у присутності споживача, а потім фахівець мусить скласти відповідний акт.

Після повірки лічильник пломбують, про що складається відповідний акт. Один екземпляр обов'язково повинні надати споживачеві.

Хто платить за повірку лічильника

Лічильники за газ та електрику обслуговує постачальник, тому платити нічого не потрібно. Інша ситуація з лічильниками на воду – тариф не передбачає процедури, тому у цьому випадку платить споживач. Хіба що власники багатоквартирного будинку не підписали індивідуальні договори та платять за абонентське обслуговування.

Кому проходити повірку не потрібно

Тим громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, можна не проходити повірку до кінця воєнного стану та впродовж 3 місяців після його завершення. Тим, хто живе на території бойових дій, повірку можна відкласти на 6 місяців після скасування воєнного стану.