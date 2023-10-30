Чи зростатимуть тарифи в Україні

Уряд "заморозив" зростання деяких тарифів до кінця опалювального сезону. Йдеться про ціну за водопостачання, побутовий газ і електроенергію. Експертка у питанні ЖКП – Тетяна Бойко розповіла 24 Каналу наскільки можуть вирости тарифи у майбутньому.

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Станом на зараз, ціни на комуналку регулятори утримують на гранично низькому рівні. За словами Бойко, вартість газу могла б досягнути 10 – 12 гривень за кубометр.

Нагадаємо! Зараз "Нафтогаз" виступає постачальником останньої надії і обслуговує 98% споживачів. Тариф на газ у цього регулятора складає 7,96 гривні за кубометр.

Бойко каже, що електроенергія може коштувати вдвічі більше. Зараз цей тариф становить 2,64 гривні за кіловат, однак в реальності він може сягати 5 – 7 гривень. Така вартість зумовлена значним пошкодженням української енергосистеми.

Холодна вода може зрости в ціні на 50%, а гаряча – мінімум на 70%. Однак, якою буде реальна вартість, покаже період після закінчення теперішнього опалювального сезону – квітень 2024 року.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Такі ціни – це згрубша. Тому що вартість давно не підіймали.

Чому комуналка може зрости зараз

США порекомендували Україні збільшити тарифи. Це необхідна міра для регуляції ринку електроенергії.

Міністерка Оксана Жолнович у ефірі телемарафону заявила, що уряд готовий до затвердження цього рішення. За її словами, українці зможуть зменшити для себе комуналку, завдяки субсидіям.