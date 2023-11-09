Насправді полегшити наслідки блекаутів із настанням зими можна суттєво, якщо скористатись порадами фахівців. Тож, як не залишитись без зв'язку, теплої їжі та в холоді, розповіли експерти організації "Права людини в Україні".
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Електроенергія: про що подбати, щоб бути зі світлом
У разі відключення світла при нагоді стане зарядна станція (портативна електростанція). В деяких моделях також присутні ліхтарики. Вартість приладу залежить від обраної потужності. Переваги зарядної станції очевидні. це і надійність, і портативність, і універсальність. Водночас серед мінусів – ціна, обмежений час дії.
Альтернативним джерелом електроенергії може бути бензиновий дизельний генератор, але цей варіант підійде лише власникам приватних будинків. Серед переваг цього генератора: висока тривалість роботи, а також є можливість підключити потужні прилади.
Як не залишитись голодним
Без електроенергії можна готувати за допомогою пальників. Вони є двох типів: кемпінговий та туристичний. Перший працює від газового балона, а другий більш компактний, але працює лише з пласкими туристичними балонами. Туристичний пальник не не підійде для використання в закритих приміщеннях.
Як не змерзнути в блекаут
Багатошаровість одягу – те, що вам потрібно. Чудово, якщо ви купите собі і членам сім'ї термобілизну, особливо ту, яка містить у складі вовну. Синтетична термобілизна теж підійде, вона дешевша та довговічніша.
Спати у теплі: як облаштувати спальне місце
Якщо світла немає досить довгий час і опалення не повернули, як варіант спати у спальному мішку. Зазвичай його використовують під час подорожей. Найкращими є спальники з пухом.
Блекаут в Україні: коли можливий
- За даними ГУР МО, Росія має приблизно 870 високоточних ракет стратегічного та оперативно-стратегічного рівня. Для розуміння, у листопаді 2022 року росіяни мали приблизно такі ж запаси.
- Українська розвідка вважає, що цьогоріч ворогу буде складніше залишити українців у темряві, адже влада готувалася до можливих ракетних атак росіян, а також суттєво посилено протиповітряну оборону країни.
- Також цьогоріч і Президент, і ГУР МО попередили Росію про потужну відповідь, якщо Росія знову наважиться на енергетичний терор.