Українські розвідники вже знають, коли почнуться масовані обстріли енергетики. Говорячи про те, чи змінили росіяни тактику, представник ГУР МО Андрій Юсов порівняв окупантів із людожером, який не може зупинитися.

Дивіться також Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому енергосистема відновлена не повністю

Чи минеться без обстрілів

На запитання, чи може бути так, що Росія не стане бити по Україні пізньої осені та взимку, Юсов відповідає однозначно.

Чи є шанс, що людожер стане раптом вегетаріанцем? Напевно, є. Але все ж таки треба готуватись до того, що людожер і далі захоче вбивати і їсти щось живе. Тому, звичайно, Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. І жодних підстав вважати, що ворог змінив свою тактику чи повернувся до норм міжнародного права або до принципів гуманізму, немає,

– каже він.

Представник ГУР МО називає обстріли енергетики під час холодів абсолютно імовірним сценарієм. Росія стріляє по Україні постійно, тож і підстав сподіватися на якісь зміни нема.

Коли почнуться обстріли

Наші розвідники мають дані, коли саме росіяни можуть почати атаки на інфраструктуру. За словами Юсова, інформацію збирають з різних джерел, а потім ці дані враховують "у загальних планах з протидії подібним атакам". Втім, конкретну дату представник ГУР не назвав.

Остаточне рішення росіян може бути скориговано в будь-який момент, тому робити якісь анонси буде неправильно. На будь-який сигнал повітряної тривоги треба зважати всім – і цивільним, і військовим,

– підкреслив він.

Чи зможуть цього року росіяни масовано бити ракетами

Як повідомив розвідник, окупанти продовжують виробляти ракети. І хоча їм уже не вийти на довоєнний рівень, вони усе ж працюють. Зокрема накопичують зброю для масованих ударів.

Юсов сумнівається у тому, що Росія повторить помилку попереднього року, коли вона просто виснажила свої запаси ракет нераціональним використанням. Але, говорить він, будь-який ракетний удар є серйозним викликом, що загрожує інфраструктурі.

Росіяни наростили виробництво ракет за деякими позиціями

Також представник ГУР відповів на питання щодо деяких цифр у виробництві ракет. Він пояснює, що до повномасштабного вторгнення ракетне виробництво в Росії було відносно невеликим, тож зараз держава-агресор виробляє більше, ніж до війни.

На його думку, ключовим є не те, скільки росіяни виробили, а те, скільки вони витратили і скільки сучасних видів озброєння можуть виробляти.

Вони справді наростили виробництво ракет по деяких позиціях. Але чи дозволяє це відновити втрачений арсенал? Ні,

– підсумовує Юсов.

Дивіться також Financial Times розповіла, як Україна готується до атак на енергетику

Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Як підготуватися до блекауту

24 Канал радить своїм читачам, як пережити можливий блекаут. Ознайомтеся з матеріалом, в якому ми розповідаємо, що має бути в аптечці на випадок блекауту.