Видання наголошує, що останні тижні вороги атакують ракетами та безпілотниками енергетичну інфраструктуру. Іноземні журналісти розповіли, як наша країна готується до атак ворога.

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Як Україна готується до атак росіян по енергетиці

Україна запевнила журналістів видання, що цього разу ми підготовлені краще, ніж торік. Зокрема, на критичній підстанції електромережі на півночі України звели стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів, а навколо іншої прилеглої підстанції – габіони (циліндричні конструкції), які наповнені камінням або піском.

За даними видання, по всій країні встановлюють мішки з піском та сітчасті дахи для захисту сотень невеликих цілей, які можна знищити одним ударом та спричинити масове відключення електроенергії.

Ми називаємо це пасивним захистом,

– заявив український прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна набагато більш підготовлена після тестування та вдосконалення своїх укріплень. Він уточнив, що не мовиться про захист на 100%, проте такі заходи спрацювали у 80 – 90% випадків. Особливо це спрацювало проти дронів, які відхиляються від курсу чи уламки яких падають на критично важливу інфраструктуру після збиття.

Іноземні журналісти розповіли, що під землю перенесли елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції. Адже пошкоджені електричні кабелі можна швидко замінити, проте ремонт підстанцій та трансформаторів займає більше часу.

Та видання зауважило, що запасні частини зберігаються у прикордонних країнах-союзниках, що дає можливість їх швидко замовити.

Україна намагається захисти об'єкти енергетики