Про це в інтерв'ю розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, наша держава буде піонером у світі у питанні захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

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Як захищатимуть енергооб'єкти від атак

Деякі елементи можна прикрити інженерним захистом. Без зайвих деталей, скажу, що ми це робимо. Знову ж таки, вперше у світі. Таких рішень захисту від ракет та дронів типу "Шахед-136" у світі просто немає, їх треба було вигадати,

– наголосив Кудрицький.

За його словами, влітку 2023 року сформували технічні рішення. З їхньою допомогою можна буде захищати енергооб'єкти від ракетних і дронових атак.

Він зазначив, що наразі триває будівництво відповідних інженерних споруд. За словами Кудрицького, станції Укренерго стануть першими об'єктами, які матимуть "такі рішення просунутого захисту проти дронів".

Чи є імовірність блекаутів

У цьому ж інтерв'ю Кудрицький дав прогноз щодо того, чи варто очікувати на блекаути в Україні. Він назвав умову, за якої вдасться уникнути відключення світла в нашій країні.

Це дуже залежить від обстрілів. Якщо будуть якісь масштабні обстріли, і будуть пошкоджені знову великі енергооб'єкти, можуть бути такі ризики,

– зазначив він.

Кудрицький підкреслює, що в цьому випадку йдеться про сценарій, за якого обстрілів не буде. Тоді в Укренерго розуміють, як покривати споживання електроенергії взимку. За його словами, у холодну пору року Україна не обійдеться без імпорту з Європи. А все тому, що нашим електростанціям усе ще потрібна підстраховка та підтримка.

Ми зараз не плануємо відключень ні на найближчі тижні, ні взагалі, тому що немає обстрілів, як я вже сказав. З імпортом і, можливо, з включенням додаткових блоків на природному газі ми цю зиму маємо пройти,

– зазначив він.

Він припускає, що ймовірність загальнонаціонального блекауту "чисто умовна". А все тому, що енергетики навчилися протидіяти "і таким загрозам у новому сезоні".