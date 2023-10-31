Об этом в интервью рассказал глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. По его словам, наше государство будет пионером в мире по вопросу защиты объектов энергетической инфраструктуры.

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Как будут защищать энергообъекты от атак

Некоторые элементы можно прикрыть инженерной защитой. Без лишних деталей скажу, что мы это делаем. Опять же впервые в мире. Таких решений защиты от ракет и дронов типа "Шахед-136" в мире просто нет, их надо было придумать,

– подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, летом 2023 сформировали технические решения. С их помощью можно будет защищать энергообъекты от ракетных и дроновых атак.

Он отметил, что сейчас продолжается строительство соответствующих инженерных сооружений. По словам Кудрицкого, станции Укрэнерго станут первыми объектами, которые будут иметь "такие решения продвинутой защиты против дронов".

Есть ли вероятность блекаутов

В этом же интервью Кудрицкий дал прогноз относительно того, стоит ли ожидать блекаутов в Украине. Он назвал условие, при котором удастся избежать отключения света в нашей стране.

Это очень зависит от обстрелов. Если будут какие-то масштабные обстрелы, и будут повреждены снова большие энергообъекты, могут быть такие риски,

– отметил он.

Кудрицкий подчеркивает, что в этом случае речь идет о сценарии, при котором обстрелов не будет. Тогда в Укрэнерго понимают, как покрывать потребление электроэнергии зимой. По его словам, в холодное время года Украина не обойдется без импорта из Европы. А все потому, что нашим электростанциям все еще нужна подстраховка и поддержка.

Мы сейчас не планируем отключений ни на ближайшие недели, ни вообще, потому что нет обстрелов, как я уже сказал. С импортом и, возможно, с включением дополнительных блоков на природном газе мы эту зиму должны пройти,

– отметил он.

Он предполагает, что вероятность общенационального блекаута "чисто условна". А все потому, что энергетики научились противодействовать "и таким угрозам в новом сезоне".