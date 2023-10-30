Таку думку 24 Каналу висловив віійськово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що потужних атак від окупантів слід очікувати ближче до початку зими.
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На що чекають окупанти
Росіяни зробили висновки з енергетичного терору минулого року, і зараз вони чекають на морози, коли загальна температура по Україні буде знижуватись нижче нуля. Тоді й мають відбутися масовані обстріли нашої території.
Зараз в Одесі температура повітря 20 градусів тепла. І який сенс окупантам завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси та області,
– наголосив Олександр Коваленко.
Коли росіяни можуть розпочати масовані ракетні обстріли України: дивіться відео
Минулого року саме по Одесу та Одещині були "найефективніші" удари ворога, і блекаут на Півдні затягнувся набагато довше, ніж на Півночі або в центральній Україні.
"Росіяни будуть використовувати чинник низьких температур, а не початок опалювального сезону або якийсь інший", – впевнений військово-політичний оглядач.
Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу
Ракетні обстріли України: що відомо
- Росія з початку повномасштабного вторгнення використала весь свій запас ракет. За словами представника ГУР Андрія Юсова, наразі окупанти не можуть відновити резерв, адже всі ракети, які вони виробляють, одразу кидають на територію України.
- Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що варто очікувати нових масованих ракетних атак ворога, адже він до них готується.
- Росіяни після інтенсивних обстрілів ракетами та дронами Києва, зараз завдають поодинокі удари "Іскандерами" чи Х-59 по території України. Напевно загарбники зробили паузу в масованих атаках, щоб накопичити ракети.
- Зокрема, за словами начальниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, окупанти накопичують ракети морського базування. Адже саме цю високоточну зброю вони використовують для ударів по енергетичних системах України.