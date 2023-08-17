Про це під час телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він також звернув увагу на те, чи зможе Росія відновити свої запаси ракет, передає 24 Канал.

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Б'ють тим, що випускають

За словами Андрія Юсова, Росія від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, "значною мірою використала накопичений ракетний потенціал". Він пригадав, що були масовані атаки, під час яких по Україні запускали по 120 ракет за раз.

Сьогодні кількість зовсім інша. І фактично все, що вони виробляють, – одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, наразі можливості немає,

– констатував він.

Водночас слід розуміти, що загроза нікуди не зникла. Росіяни продовжують свої атаки як крилатими, так і балістичними та аеробалістичними ракетами. Крім того, б'ють ще й дронами-камікадзе. Тож, під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Скільки Росія витрачає на війну

На це питання відповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, фактично третина російського бюджету спрямована на те, щоб фінансувати війну, розв'язану проти України.

Він зазначив, що Росія витрачає гроші на війну демонстративно. У Кремлі навіть не приховують, що 32% бюджету йдуть на те, щоб убивати українців. Якщо говорити про грошовий еквівалент, то мовиться про близько 10 трильйонів рублів.

У Росії вкладаються у певні виробництва. Їй вдалося отримати найбільш технологічні виробничі лінії від Ірану. Це дозволяє ворогові розробляти дрони різних модифікацій. А ще окупанти здатні виготовляти певні ракети. На жаль, серед їхніх комплектуючих виявляють елементи від країн-партнерів України.

Власне, відомо, що під час масованого удару по Україні 15 серпня, ворог бив ракетами, виготовленими у 2023 році. Ці повітряні цілі містять мікросхеми іноземного виробництва.