Мовиться про російські крилаті ракети Х-101. Цієї ночі росіяни випустили по Україні відразу 20 ракет Х-101 та Х-555.

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Росія виготовлює нові ракети, попри західні санкції

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що ці ракети були виготовлені росіянами цього року. Що більше, за його словами, в Х-101, що були виготовлені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем.

Керівник ОП наголосив, що потрібно посилювати санкції проти ворога, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети.

За його словами, інформація збирається й Україна постійно працює з партнерами.

Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем,

– зазначив Єрмак.

Зверніть увагу. Раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ракети Х-101 – це один з найновіших типів ракет, які має Росія. За його словами, у місяць Росія виготовляє близько сотні високоточних далекобійних ракет.

Росія та Іран отримують унікальні запчастини

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що не так важливо, де Росія збирає іранські дрони-камікадзе "Шахед", як те, звідки Іран і Росія отримують унікальні запчастини, які виробляються у Європі та США.

За його словами, потрібно більше працювати у дипломатичній та політичній площині, щоб завадити Росії та Ірану отримувати запчастини для виготовлення зброї.

Хоча Росія заявляє, що виготовляє "Шахеди" на своїй території, але "від того вони менш іранськими не стають і менше запчастин західних там не стає".

Саме тому, як сказав Ігнат, надзвичайно важливим є контроль санкцій і недопущення отримання Росією цих унікальних запчастин.

Він додав, що якість "Шахедів", ймовірно, покращується, оскільки ворог робить певні висновки. Зокрема, окупанти можуть використовувати якісь композитні матеріали, щоб робити ці цілі менш помітними, або, можливо, роблять "Шахеди" менш гучними.

Ігнат наголосив, що ворог завжди буде хотіти удосконалити свою зброю, щоб вона працювала більш ефективно.