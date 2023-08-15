Речь идет о российских крылатых ракетах Х-101. Этой ночью россияне выпустили по Украине сразу 20 ракет Х-101 и Х-555.

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Россия производит новые ракеты, несмотря на западные санкции

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что эти ракеты были изготовлены россиянами в текущем году. Более того, по его словам, в Х-101, изготовленных в апреле, имеется примерно 30 иностранных микросхем.

Руководитель ОП отметил, что нужно усиливать санкции против врага, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты.

По его словам, информация собирается и Украина постоянно работает с партнерами.

Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем,

– отметил Ермак.

Обратите внимание. Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракеты Х-101 – это один из новейших типов ракет, которые имеет Россия. По его словам, в месяц Россия производит около сотни высокоточных дальнобойных ракет.

Россия и Иран получают уникальные запчасти

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что не столь важно, где Россия собирает иранские дроны-камикадзе "Шахед", как то, откуда Иран и Россия получают уникальные запчасти, производимые в Европе и США.

По его словам, нужно больше работать в дипломатической и политической плоскости, чтобы помешать России и Ирану получать запчасти для изготовления оружия.

Хотя Россия заявляет, что производит "Шахеды" на своей территории, но "оттого они менее иранскими не становятся и меньше запчастей западных там не становится".

Именно поэтому, как сказал Игнат, чрезвычайно важен контроль санкций и недопущение получения Россией этих уникальных запчастей.

Он добавил, что качество "Шахедов", вероятно, улучшается, поскольку враг делает некоторые выводы. В частности, оккупанты могут использовать какие-то композитные материалы, чтобы делать эти цели менее заметными, или, возможно, делают "Шахеды" менее громкими.

Игнат подчеркнул, что враг всегда будет хотеть усовершенствовать свое оружие, чтобы оно работало более эффективно.