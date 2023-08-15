Известно о сбитии части ракет, однако все же есть попадания по украинской инфраструктуре. Общую информацию об утренней атаке – читайте в материале 24 Канала.

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Массированный ночной обстрел

Воздушные Силы сообщили о воздушной тревоге около 3 часов ночи из-за пусков ракет Х-101 или Х-555 с бомбардировщика Ту-95МС в районе Каспийского моря. Тревога распространилась на территорию всей Украины.

Впоследствии о взрывах начали сообщать во многих областях Украины. В частности, известно о попадании по Львовской, Волынской, Черкасской та Днепровской областях.

Об отбоях воздушной тревоги сообщили примерно в 5:40. Воздушные Силы через время сообщили, что ночью страна-террористка запустила 28 ракет по Украине. ПВО удалось уничтожить 16 воздушных целей.

Российские удары по Львову

В области ПВО удалось сбить несколько ракет, однако известно и о попадании. В частности, Россия попала во двор детского сада. В результате атаки пострадали 4 человека.

Обломки российских ракет упали на два жилых дома во Львове, на Каховской улице и Патона. Есть разрушение. Также из-за обломков обрушился потолок в одном из гипермаркетов. Пострадали из-за ударов и транспортных средств.

Также известно об ушибах по области. В Ставчанах повреждены 10 домов, несколько человек получили травмы. Повреждены дома также в Суховоле – к счастью, без жертв. Известно также о возгорании в области, которые оперативно потушили.

Всего ракеты России поразили более 100 жилищ и выбили более 500 окон.

Известно о прилете в Луцке

На Волыни тоже работало ПВО. Однако позже стало известно о попадании в одно из частных предприятий промышленности в областном центре. Сообщают о 3 погибших после ушиба. Несколько человек находятся в больнице.

Часть ракет, пролетавшая над Волынью, сменила траекторию на Львов.

Попадание в предприятия в Черкасской и Днепровской областях

В Смеле Черкасской области ракеты попали по частному предприятию и по территории медучреждения. Часть города без водоснабжения.

Около 4.20 российские ракеты ударили по предприятию в Днепре. Известно о 2 пострадавших – 59-летняя женщина и 70-летний мужчина. В общей сложности пожар после удара охватил 800 квадратных метров – его уже локализовали.

Известно также попадание по спортивному объекту, на котором проводились всеукраинские соревнования. Также там занимались дети.

Всего над Днепропетровской областью сбили 7 ракет.

Целили по Киевщине и еще нескольких областях

Российские ракеты также были зафиксированы в воздушном пространстве Киевщины. Противовоздушная оборона отработала хорошо – все цели уничтожены. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Также известно о работе ПВО в Хмельницкой области. Все российские ракеты уничтожили – данных о повреждениях инфраструктуры или пострадавших нет.

Над Ивано-Франковской областю также работало ПВО, обломки ракет попали в частный двор в Прикарпатье. Они повредили хозяйственные постройки и жилой дом.

В воздушном пространстве Черновицкой области дважды зафиксировали движение российских ракет. Оттуда они сменили свою траекторию и направились во Львов.