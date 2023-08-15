Відомо про збиття частини ракет, проте вже ж є влучання по українській інфраструктурі. Загальну інформацію про ранкову атаку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Масований нічний обстріл

Повітряні Сили повідомили про повітряну тривогу близько 3 години ночі через пуски ракет Х-101 або Х-555 з бомбардувальника Ту-95МС у районі Каспійського моря. Тривога поширилася на територію всієї України.

Згодом про вибухи почали повідомляти у багатьох областях України. Зокрема, відомо про влучання на Львівщині, Волині, Черкащині Дніпровщині.

Про відбої повітряної тривоги повідомили приблизно о 5:40. Повітряні Сили згодом повідомили, що вночі країна-терористка запустила 28 ракет по Україні. ППО вдалося знищити 16 повітряних цілей.

Російські удари по Львову

В області ППО вдалося збити декілька ракет, проте відомо і про влучання. Зокрема, Росія поцілила у двір дитячого садка. Внаслідок атаки постраждало 4 людини.

Уламки російських ракет впали на два житлових будинки у Львові на Каховській вулиці та Патона. Є руйнування. Також через уламки обвалилася стеля в одному з гіпермаркетів. Постраждали через удари й транспортні засоби.

Також відомо про удари по області. В Ставчанах пошкоджено 10 будинків, декілька осіб зазнали травм. Пошкоджено будинки також у Суховолі – на щастя, без жертв. Відомо також про загоряння в області, які оперативно загасили.

Загалом ракети Росії вразили понад 100 помешкань та вибили понад 500 вікон.

Відомо про приліт у Луцьку

На Волині також працювало ППО. Однак пізніше стало відомо про влучання в одне із приватних підприємств промисловості в обласному центрі. Повідомляють про 3 загиблих після удару. Кілька людей перебуває у лікарні.

Частина ракет, що пролітала над Волинню змінила траєкторію на Львів.

Влучання у підприємства на Черкащині та Дніпропетровщині

У Смілі Черкаської області ракети влучили по приватному підприємству та по території медзакладу. Частина міста перебуває без водопостачання.

Близько 4:20 російські ракети вдарили по підприємству у Дніпрі. Відомо про 2 постраждалих – 59-річна жінка та 70-річний чоловік. Загалом пожежа після удару охопила 800 квадратних метрів – її вже локалізували.

Відомо також про влучання по спортивному об'єкту, на якому проводили всеукраїнські змагання. Також там займалися діти.

Загалом над Дніпропетровською областю збили 7 ракет.

Цілили по Київщині та ще кількох областях

Російські ракети також зафіксували у повітряному просторі Київщини. Протиповітряна оборона відпрацювала добре – всі цілі знищено. Інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Також відомо про роботу ППО у Хмельницькій області. Всі російські ракети знищили – даних про пошкодження інфраструктури чи постраждалих немає.

Над Івано-Франківщиною також працювало ППО, Уламки ракет влучили на приватне подвір'я на Прикарпатті. Вони пошкодили господарські будівлі та житловий будинок.

У повітряному просторі Чернівецької області двічі зафіксували рух російських ракет. Звідти вони змінили свою траєкторію та направилися до Львова.