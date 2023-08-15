Орієнтовно о 4:27 обласна військова адміністрація попереджала про підвищену небезпеку. Повітряна тривога в регіоні лунала з 3:24 по 5:37 15 серпня.

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Які наслідки атаки по Черкаській області

Глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець розповів, що росіяни атакували область під ранок 15 серпня.

Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна – поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих,

– заявили в ОВА.

Там також додали, що через атаку росіян пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Станом на 7:29 15 серпня частина міста перебувала без води.

"На місці працюють правоохоронні та комунальні служби", – запевнив Табурець.

Масована атака росіян по Україні: коротко