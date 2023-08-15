Орієнтовно о 4:27 обласна військова адміністрація попереджала про підвищену небезпеку. Повітряна тривога в регіоні лунала з 3:24 по 5:37 15 серпня.
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Які наслідки атаки по Черкаській області
Глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець розповів, що росіяни атакували область під ранок 15 серпня.
Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна – поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих,
– заявили в ОВА.
Там також додали, що через атаку росіян пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Станом на 7:29 15 серпня частина міста перебувала без води.
"На місці працюють правоохоронні та комунальні служби", – запевнив Табурець.
Масована атака росіян по Україні: коротко
- Орієнтовно після 3 ночі проти 15 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксували пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. На території всієї України оголосили повітряну тривогу.
- Під час небезпеки вибухи пролунали щонайменше у Донецькій області, Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому, Вінниччині, Луцьку, Львові. Про відбій оголосили тільки орієнтовно перед 6 годиною ранку 15 серпня.
- Обласні військові адміністрації повідомили про влучання в житлові будинки у Львівській області, промислове підприємство у Дніпрі, промислове підприємство у Луцьку. На жаль, є загиблі.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що знищили 16 крилатих ракет ворога зі щонайменше 28 запущених. Росія посеред ночі атакувала Україну 4 крилатими ракетами Х-22 з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка), 20 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ), 4 крилатими ракетами "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).