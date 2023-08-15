Очільник Львівської обласної військової адміністрації розповів про наслідки атаки, які відомі станом на 7:00 15 серпня. За його даними, постраждали люди.
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Яка ситуація внаслідок атаки у Львові
Максим Козицький розповів, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на двох вулицях:
- Патона;
- Каховській.
Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило,
– заявив глава ОВА.
За його словами, невеликі загоряння були також в інших частинах Львова. Проте їх оперативно загасили. За даними ОВА, внаслідок атаки окупантів:
- обвалилась стеля в одному з гіпермаркетів. Це трапилось через падіння уламків ракети;
- пошкоджені транспортні засоби.
Один з пошкоджених багатоквартирних будинків у Львові та приватні будинки у Ставчанах / Фото Козицького та Садового
Якої біди ворог завдав регіону
У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину (7:00 15 серпня – 24 Канал) відомо про людей, які зазнали легких травм,
– заявив Козицький.
За його словами, у Суховолі також є пошкоджені будинки. Постраждалих не було.
Глава ОВА запевнив, що перебуває на об'єктах та пообіцяв надати більше інформації згодом.
Масована ракетна атака по Україні: коротко
- Орієнтовно о 3 ночі 15 серпня на всій території України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що причина в пусках крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
- Згодом вибухи пролунали у Донецькій області, Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому, Вінниччині, Луцьку, Львові. Відбій повітряної тривоги оголосили орієнтовно о 5:40 15 серпня.
- Станом на ранок 15 серпня відомо, що у Дніпрі росіяни вдарили по підприємству, там двоє поранених людей.
- У Луцьку вороги поцілили у промислове підприємство. Станом на 7:35 15 серпня загинуло 3 осіб, декілька постраждалих перебувають у лікарні.