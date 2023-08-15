Глава Львовской областной военной администрации рассказал о последствиях атаки, которые известны по состоянию на 7:00 15 августа. По его данным, пострадали люди.

Россия массированно атаковала Украину: в Луцке прилет в промышленное предприятие, есть пострадавшие

Какая ситуация в результате атаки во Львове

Максим Козицкий рассказал, что во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на двух улицах:

Патона;

Каховской.

Было возгорание. Есть разрушение. Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала,

– заявил глава ОВА.

По его словам, небольшие возгорания были также в других частях Львова. Однако их оперативно потушили. По данным ОВА, в результате атаки оккупантов:

обвалился потолок в одном из гипермаркетов. Это произошло из-за падения обломков ракеты;

повреждены транспортные средства.

Один из поврежденных многоквартирных домов во Львове и частные дома в Ставчанах / Фото Козицкого и Садового

Какую беду враг нанес региону

В Ставчанах повреждено 10 домов. По состоянию на этот час (7:00 15 августа – 24 Канал) известно о людях, которые получили легкие травмы,

– заявил Козицкий.

По его словам, в Суховоле также есть поврежденные дома. Пострадавших не было.

Глава ОВА заверил, что находится на объектах и пообещал предоставить больше информации впоследствии.

Массированная ракетная атака по Украине: коротко