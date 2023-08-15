Во время ночной тревоги в Волынской области работала ПВО. Однако есть попадание в одно из предприятий.

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Что известно об атаке на Луцк сегодня

К сожалению, есть "прилет" в одно из предприятий промышленности в областном центре. Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии впоследствии сообщим,
– отметил глава ОВА.

Юрий Погуляйко добавил, что на месте работают все соответствующие службы. Также попросил не распространять информацию о деталях происшествия.

Городской голова Луцка Игорь Полищук также подтвердил попадание. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.

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Во Львове есть попадания в жилые дома

  • Этой ночью серия громких взрывов раздалась и на Львовщине. Во Львове есть попадание в жилые дома. На верхних этажах вспыхнул пожар.
  • Глава ОВА рассказал, что в областном центре обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушение. Людей эвакуировали.
  • К сожалению, есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала.
  • Небольшие возгорания также фиксировались и в других частях Львова. Их оперативно потушили.
  • Кроме того, в одном из гипермаркетов из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка.
  • Также поступила информация о повреждениях транспортных средств.
  • В Ставчанах повреждено 10 домов. Уже известно о людях, которые получили легкие травмы.
  • Повреждены дома также в Суховоле. Пострадавших нет.