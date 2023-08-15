Во время ночной тревоги в Волынской области работала ПВО. Однако есть попадание в одно из предприятий.

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Что известно об атаке на Луцк сегодня

К сожалению, есть "прилет" в одно из предприятий промышленности в областном центре. Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии впоследствии сообщим,

– отметил глава ОВА.

Юрий Погуляйко добавил, что на месте работают все соответствующие службы. Также попросил не распространять информацию о деталях происшествия.

Городской голова Луцка Игорь Полищук также подтвердил попадание. Он отметил, что информация о пострадавших уточняется.

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