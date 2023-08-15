В настоящее время идет эвакуация людей. Городской голова обнародовал кадры с последствиями российских обстрелов, пишет 24 Канал.
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На верхних этажах вспыхнул пожар
Андрей Садовый отметил, что все службы уже работают на месте.
Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах – пожар. Эвакуируем людей,
– рассказал мэр.
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Во Львове попадание в жилые дома / Фото с телеграма Садового
Отметим, что впоследствии глава ОВА Максим Козицкий рассказал, что во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушение. Людей уже эвакуировали. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Небольшие возгорания также фиксировались в других частях Львова. Их оперативно потушили.
Кроме того, в одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Также поступила информация о повреждениях транспортных средств.
Что уже известно о ракетной атаке на Львовщину
- Серия громких взрывов прогремела во Львове около 05:20. Отбой тревоги объявили только полчаса спустя.
- Глава ОВА Максим Козицкий подтвердил попадание на территории области. Подчеркнул, что Львов остается целью врага.
- Андрей Садовый отметил, что много вражеских ракет удалось сбить. Однако есть попадание. К сожалению, пострадали и частные дома. Соответствующие службы все уже на выезде.