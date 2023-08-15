В настоящее время идет эвакуация людей. Городской голова обнародовал кадры с последствиями российских обстрелов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия атаковала Днепр: куда попали оккупанты

На верхних этажах вспыхнул пожар

Андрей Садовый отметил, что все службы уже работают на месте.

Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах – пожар. Эвакуируем людей,
– рассказал мэр.

Читайте также Воздушная тревога в Украине: россияне запустили ракеты с Каспийского моря

Во Львове попадание в жилые дома / Фото с телеграма Садового

Отметим, что впоследствии глава ОВА Максим Козицкий рассказал, что во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушение. Людей уже эвакуировали. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Небольшие возгорания также фиксировались в других частях Львова. Их оперативно потушили.

Кроме того, в одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Также поступила информация о повреждениях транспортных средств.

Что уже известно о ракетной атаке на Львовщину

  • Серия громких взрывов прогремела во Львове около 05:20. Отбой тревоги объявили только полчаса спустя.
  • Глава ОВА Максим Козицкий подтвердил попадание на территории области. Подчеркнул, что Львов остается целью врага.
  • Андрей Садовый отметил, что много вражеских ракет удалось сбить. Однако есть попадание. К сожалению, пострадали и частные дома. Соответствующие службы все уже на выезде.