24 Канал призывает немедленно пройти в укрытие и находиться там до конца тревоги. Это ведь может сохранить вам жизнь и спасти от опасности.
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Что известно о воздушной тревоге 15 августа
Какие базовые правила безопасности во время воздушной тревоги
- В Украине почти полтора года продолжается полномасштабная война, а люди порой продолжают пренебрегать базовыми правилами безопасности. Важно помнить, что заранее продуманные личные правила безопасности во время тревоги – ваша сохраненная жизнь.
- Как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно направляться в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания, но и ударной волны, от которой часто страдают или гибнут люди.
- Если в помещении нет укрытия, стоит пользоваться правилом "двух стен", а также находиться подальше от окна и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.
- Однако если укрытия нет рядом, то можно спрятаться и в собственном доме. В таком случае лучшими вариантами будут ванная, туалет или коридор.
- Если тревога застала вас в общественном городе, важно помнить, что все заведения и общественный транспорт приостанавливают свою работу во время тревоги. Поэтому следует позаботиться о поиске укрытия, местоположение которого обычно указано на карте общественного заведения.
- Следует отметить, что время на реагирование тревоги достаточно ограниченным. Все зависит от расположения вашего города к линии фронта, а также от типа выпущенного оружия.
- Важным аспектом является информационная безопасность. Прислушивайтесь только к официальным источникам, а также сохраняйте холодный ум и стойкость.