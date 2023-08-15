24 Канал призывает немедленно пройти в укрытие и находиться там до конца тревоги. Это ведь может сохранить вам жизнь и спасти от опасности.

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Что известно о воздушной тревоге 15 августа

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

03:18 Тревога на Юге! Ракетная опасность.

03:07 Восточные области – ракетная опасность! – сообщили Воздушные силы. Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Первые ракеты уже входят в воздушное пространство Украины.

Какие базовые правила безопасности во время воздушной тревоги