Об основных правилах безопасности во время вражеских атак напоминает 24 Канал. О том, сколько времени на то, чтобы спрятаться в укрытии во время вражеских атак – читайте дальше.

Обратите внимание Если нет времени уходить в укрытие: как спрятаться в доме во время взрывов

Сколько времени на то, чтобы спрятаться во время атаки

Следует понимать, что время, которое у вас есть на то, чтобы скрыться, зависит от нескольких аспектов: какое оружие использует враг и как далеко ваш населенный пункт расположен от линии фронта или границы с оккупантами. Поэтому нужно рассматривать разные сценарии.

Если враг запускает дроны

"Шахеды" – самое медленное оружие среди тех, которые оккупанты используют для ударов по Украине. Если в вашей области раздаются сирены из-за угрозы атаки дронами, то у вас есть достаточно времени, чтобы без лишней суеты пройти в укрытие. Торопиться только стоит при условии, что ваш населенный пункт граничит с областью, где уже заметили дроны – не исключено, что они уже близки к вам.

Это правило касается всех регионов Украины, кроме населенных пунктов, которые у границы с оккупантом или линии фронта – если объявлена тревога из-за атаки дронами, то времени на то, чтобы скрыться, у вас гораздо меньше.

Если враг обстреливает из артиллерии

Если вы получаете уведомление об артиллерийских обстрелах, то это означает, что наши воины заметили активность артиллерийских установок противника, в основном это означает, что огонь либо уже открыли, либо откроют вот-вот. Потому часто даже не успевает сработать сигнал тревоги. К сожалению, времени для того, чтобы спрятаться – очень мало. Как только вы услышали взрыв или получили уведомление об угрозе – прячьтесь.

Если враг запускает авиабомбы

Авиабомбы – оружие, которое враг сбрасывает с самолетов. Для этого противнику нужно подлетать близко к линии фронта или границы. Угрозу эти бомбы представляют для приграничных и прифронтовых городов. К сожалению, времени так же мало. Да, больше, чем при артобстреле, но все же. У вас на то, чтобы спрятаться, есть всего несколько минут.

Если враг атакует ракетами

В этом случае тоже есть немало условий, поэтому нужно рассматривать все случаи:

если россияне применяют баллистические ракеты, такие как С-300, угрожающие Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине, Запорожье, Херсонщине и Николаевщине, времени на то, чтобы пройти в укрытие не так много. У вас на то, чтобы спрятаться несколько минут. Более того, часто бывает так, что сирена раздается уже после первого взрыва. В таком случае времени у вас крайне мало – лучшим решением будет сразу же искать безопасное место в доме и отправляться туда.

если речь идет о "Калибрах", то время различается в зависимости от того, в каком регионе вы живете. При запуске этих ракет с акватории Черного моря (или любых других ракет морского базирования) в первую очередь под угрозой те области, которые имеют выход к морю. Поэтому, чтобы спрятаться – у вас несколько минут. Другие же регионы имеют гораздо больше времени, поскольку там тревогу объявляют преимущественно по вектору движения. То есть если ракета движется на Запад, то сирены сразу же включают в западных областях и таким образом тамошние жители имеют больше времени на то, чтобы скрыться. Однако ракеты быстры, поэтому нужно спешить в укрытие.

если же речь идет о ракетах, которые запускаются из стратегической авиации, то Воздушные Силы заранее предупреждают о том, что авиация активна и движется к пусковым рубежам. Даже рассчитывают приблизительное время подлета ракет. Поэтому о том, куда вы будете прятаться, вы можете подумать еще до сигнала тревоги, а как только раздастся сирена – сразу же отправиться туда.

несколько иная ситуация с "Кинжалами". Когда поднимаются МиГи, тревогу объявляют повсюду, но часто пусков нет. Но следует понимать, что они могут быть в любой момент, ведь пусковых рубежей носители этих ракет, а именно МиГ-31К нет. Скорость "Кинжала" – 4 километра в секунду, поэтому в случае пуска времени на то, чтобы спрятаться почти нет. Лучше сразу скрываться за правилом двух стен, как только вы увидели сообщение о пусках этих ракет. Поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги, даже если видите, что причиной является поднятие МиГ в воздух, потому что ситуация может измениться в любой момент.

Реагируйте на все сигналы о воздушной тревоге, берегите себя и верьте в ВСУ!