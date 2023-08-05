Про основні правила безпеки під час ворожих атак нагадує 24 Канал. Про те, скільки є часу на те, аби сховатися в укритті під час ворожих атак – читайте далі.

Зверніть увагу Якщо немає часу йти в укриття: як сховатися у будинку під час вибухів

Скільки є часу на те, аби сховатися під час атаки

Варто розуміти, що час, який у вас є на те, аби сховатися, залежить від кількох аспектів: яку зброю використовує ворог та як далеко ваш населений пункт розташований від лінії фронту чи кордону з окупантами. Тому потрібно розглядати різні сценарії.

Якщо ворог запускає дрони

"Шахеди" найповільніша зброя серед тих, яку окупанти використовують для ударів по Україні. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то у вас є достатньо часу аби без зайвої метушні пройти в укриття. Поспішати тільки варто при умові, що ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони – не виключено, що вони вже близько до вас.

Це правило стосується всіх регіонів України, крім населених пунктів, які біля кордону з окупантом чи лінії фронту – якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше.

Якщо ворог обстрілює з артилерії

Якщо ви отримуєте сповіщення про артилерійський обстріл, то це означає, що наші воїни помітили активність артилерійських установок противника, здебільшого це означає, що вогонь або вже відкрили, або відкриють от-от. Тому часто навіть не встигає спрацювати сигнал тривоги. На жаль, часу для того, аби сховатися – обмаль. Як тільки ви почули вибух чи отримали сповіщення про загрозу – ховайтесь.

Якщо ворог запускає авіабомби

Авіабомби – зброя, яку ворог скидає з літаків. Для цього противнику потрібно підлітати близько до лінії фронту чи кордону. Загрозу ці бомби становлять для прикордонних та прифронтових міст. На жаль, часу так само обмаль. Так, більше, ніж при артобстрілі, але все ж. У вас на те, аби сховатися, є всього лиш кілька хвилин.

Якщо ворог атакує ракетами

У цьому випадку теж є чимало умов, тому потрібно розглядати всі випадки:

якщо росіяни застосовують балістичні ракети, такі як С-300, які загрозливі для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, часу на те, аби пройти в укриття не так багато. У вас на те, аби сховатися – кілька хвилин. Ба більше, часто буває так, що сирена лунає вже після першого вибуху. У такому випадку часу у вас вкрай мало – найкращим рішенням буде одразу ж шукати безпечне місце в будинку і рушати туди.

якщо мова йде про "Калібри", то час різниться залежно від того, в якому регіоні ви живете. При запуску цих ракет з акваторії Чорного моря (чи будь-яких інших ракет морського базування) найперше під загрозою ті області, які мають вихід до моря. Тому на те, аби сховатися – у вас кілька хвилин. Інші ж регіони мають значно більше часу, оскільки там тривогу оголошують переважно за вектором руху. Тобто, якщо ракета рухається на Захід, то сирени одразу ж вмикають в західних областях і таким чином тамтешні мешканці мають більше часу на те, аби сховатися. Однак ракети швидкі, тому потрібно поспішати в укриття.

якщо ж мова йде про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то Повітряні Сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, ви можете подумати ще до сигналу тривоги, а як тільки пролунає сирена – одразу ж вирушити туди.

дещо інша ситуація з "Кинджалами". Коли піднімаються МіГи, тривогу оголошують всюди, але часто пусків немає. Та варто розуміти, що вони можуть бути в будь-який момент, адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме МіГ-31К не має. Швидкість "Кинджалу" – 4 кілометри на секунду, тому у випадку пуску часу на те, аби сховатися майже немає. Найкраще одразу ж ховатися за правилом двох стін, як тільки ви побачили повідомлення про пуски цих ракет. Тож не нехтуйте сигналами тривоги, навіть коли бачите, що причиною є підняття МіГів у повітря, бо ситуація може змінитися будь-якої миті.

Реагуйте на всі сигнали про повітряну тривогу, бережіть себе та вірте у ЗСУ!