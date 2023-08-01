Про головні правила безпеки під час ракетних обстрілів нагадує 24 Канал. Про те, як вберегти себе під час атаки, коли немає можливості пройти в укриття – читайте далі.

Зверніть увагу Що таке "правило двох стін" і як воно може врятувати життя під час ворожої атаки

Де сховатися у власному будинку

Часто буває так, що немає часу піти в укриття, або його просто немає поблизу. Перша проблема актуальна до міст та сіл, які розташовані неподалік лінії фронту або кордону з країною-терористом – часто сигнали тривог там лунають вже після перших вибухів.

Не всі підвали є укриттями. Важливо пам'ятати про правило двох виходів – підвал може бути безпечним укриттям, якщо з нього є щонайменше 2 виходи, на випадок, якщо один завалить. Такі підвали в нашій країні – рідкість.

Найбезпечнішими місцями у вашому будинку стануть ті, до яких можна застосувати правило двох стін. Тобто в такому випадку найкращими варіантами будуть ванна, туалет або коридор. До слова, якщо ви ховаєтесь у ванній кімнаті чи вбиральні і там є дзеркало, то краще його зняти, щоб у випадку удару уламки не пошкодили вас.

Якщо ви живете на верхніх поверхах багатоповерхівок – правило двох стін там не працює, тому варто спуститися на нижчі поверхи. Не використовуйте для цього ліфт. Найкращим рішенням буде спуститися на перший поверх.

Важливо! У жодному випадку не ігноруйте сигналів повітряних тривог та переходьте в укриття чи інший сховок одразу, як тільки сирени сповістять про загрозу і перебувайте там до відбою. Крім того, дбайте і про інформаційну гігієну – довіряйте виключно перевірений джерелам інформації та не публікуйте жодної інформації, яка може допомогти ворогу.