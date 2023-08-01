О главных правилах безопасности во время ракетных обстрелов напоминает 24 Канал. О том, как уберечь себя во время атаки, когда нет возможности пройти в укрытие – читайте дальше.

Обратите внимание Что такое "правило двух стен" и как оно может спасти жизнь во время вражеской атаки

Где спрятаться в собственном доме

Часто бывает так, что нет времени уйти в укрытие или его просто нет поблизости. Первая проблема актуальна для городов и сел, расположенных неподалеку от линии фронта или границы со страной-террористом – часто сигналы тревог там раздаются уже после первых взрывов.

Не все подвалы есть укрытиями. Важно помнить о правиле двух выходов – подвал может быть безопасным укрытием, если из него есть по меньшей мере 2 выхода, на случай если один завалит. Такие подвалы в нашей стране – редкость.

Самыми безопасными местами в вашем доме станут те, к которым можно применить правило двух стен. То есть в таком случае лучшими вариантами будут ванная, туалет или коридор. К слову, если вы прячетесь в ванной комнате или туалете и там есть зеркало, то лучше его снять, чтобы в случае удара обломки не повредили вас.

Если вы живете на верхних этажах многоэтажек – правило двух стен там не работает, поэтому следует спуститься на более низкие этажи. Не используйте для этого лифт. Лучшим решением будет спуститься на первый этаж.

Важно! Ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушных тревог и переходите в укрытие или другое укрытие сразу, как только сирены сообщат об угрозе и находитесь там до отбоя. Кроме того, заботьтесь и об информационной гигиене – доверяйте исключительно проверенный источникам информации и не публикуйте никакой информации, которая может помочь врагу.