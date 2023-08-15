24 Канал закликає негайно пройти в укриття та перебувати там до кінця тривоги. Адже це може зберегти вам життя і врятувати від небезпеки.

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Що відомо про повітряну тривогу 15 серпня

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

03:18 Тривога на Півдні! Ракетна небезпека.

03:07 Східні області – ракетна небезпека! – повідомили Повітряні сили. Повітряна тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Перші ракети вже входять в повітряний простір України.

Які є базові правила безпеки під час повітряної тривоги