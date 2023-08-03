Про правила безпеки під час повітряної тривоги та ворожих атак нагадує 24 Канал. Що робити, якщо тривога застала вас у громадському транспорті, комунальній чи іншій установі або закладі – читайте далі.

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Повітряна тривога і громадський транспорт

У більшості міст громадський транспорт зупиняє свою роботу під час повітряної тривоги або обмежує її. Наприклад, відкриті станції київського метрополітену не працюють під час тривоги, а інші виконують роль укриття.

Громадський транспорт після оголошення повітряної тривоги повинен доїхати до наступної зупинки та/або найближчого укриття. Після завершення тривоги ж має продовжити рух по вашому поверненню з укриття.

Важливо! Ознайомтеся з графіком роботи громадського транспорту у своєму місті за умов, коли повітряна тривога, яка пролунала ввечері, затягнулася до комендантської години, оскільки кожне місто по-різному підходить до цього питання.

Повітряна тривога в закладах

Якщо повітряна тривога застала вас у комунальній установі чи будь-якому закладі, супермаркеті, магазині тощо, то варто пам'ятати, що всі заклади припиняють свою роботу після сигналу про тривогу. Такі правила діють від червня 2022 року і причиною їх введення став ракетний удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуці.

На вході у заклад зазвичай розміщують адресу найближчого укриття, також про те, де знайти найближче укриття, вам мають повідомити працівними закладу, в якому вас застала повітряна тривога.

Чи іти в укриття – ваш вибір. Однак це вибір, від якого може залежати ваше життя та здоров'я, тому в жодному разі не нехтуйте власною безпекою та дотримуйтеся правил поведінки під час ворожих атак.