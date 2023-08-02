Тому важливо пам'ятати про правила безпеки під час ворожих обстрілів, які допоможуть вберегти життя та здоров'я вам та вашим близьким. 24 Канал нагадує про основні правила, які потрібно пам'ятати під час ракетних обстрілів.

Зверніть увагу Якщо немає часу йти в укриття: як сховатися у будинку під час вибухів

Де сховатися

Як тільки ви почули сирену, яка сповіщає про повітряну тривогу, варто погасити світло в будинку, перекрити воду та газ, узяти найважливіші речі та запас їжі й води та негайно спускатися в укриття. Не забувайте й про домашніх улюбленців. В укриттях перебувайте доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги.

На жаль, жителі прифронтових регіонів або тих, які межують з Росією, часто спершу чують вибухи, а після них уже лунає сирена. Відповідно, часу на те, щоб пройти в укриття не вистачає. Тому в такому випадку потрібно діяти наступним чином:

якщо ви мешкаєте на нижніх поверхах багатоповерхівок – ховайтеся за правилом двох стін, тобто пройдіть у ванну, вбиральню чи коридор;

якщо ви мешкаєте на верхніх поверхах – вам варто якнайшвидше спуститися нижче, бажано на перший поверх;

якщо ви мешкаєте у приватному будинку – намагайтесь сховатися за правилом двох стін або спустіться у підвал, якщо є можливість зробити це швидко.

Інформаційна безпека під час атак

Не менш важливою складовою вашої безпеки під час атак є інформаційна гігієна, якою, на жаль, чимало українців нехтують. Ба більше, як тільки лунають сирени, недоброчесні канали часто спішать залякати громадян тим, що летить кількасот ракет. Це роблять для того, аби набрати авдиторії, яка слідкуватиме за панічними новинами. Тому під час тривог довіряйте інформації тільки з перевірених джерел. Це дозволить вам зберігати спокій та холодний розум.

Нагадуємо також і про правило, яке щодня повторюють щодня наші воїни – не знімайте роботу ППО! Захисники нашого неба роблять все, аби знищити ворожі цілі, але фото та відео, які часто українці публікують в мережі, можуть нашкодити. При чому всім – за опублікованими кадрами ворог може знайти місце розташування засобів ППО і надалі планувати атаки таким чином, щоб або обійти ППО, або знищити її засоби. Тобто публікуючи такі кадри, ви ставите під загрозу і наших воїнів, і себе.

Те ж саме стосується інформації щодо прильотів. Публікуючи в мережі наслідків удару завчасно, або повідомляючи точну адресу, ви можете спровокувати повторний удар, адже противник активно моніторить те, що пишуть українці.

Також важливо пам'ятати, що не можна ні під час тривоги, ні після її завершення, публікувати уламки дронів, особливо іранських "мопедів", на яких видно серійні номери. За ними росіяни можуть шукати "прогалини" в ППО, якщо мова йде про уламок дрона, який влучив, або ж виявлятимуть засоби ППО, якщо ми говоримо про збитий "мопед". Тому не наражайте на небезпеку себе та наших воїнів.

Бережіть себе та вірте в ЗСУ!