О правилах безопасности во время воздушной тревоги и вражеских атак напоминает 24 Канал. Что делать, если тревога застала вас в общественном транспорте, коммунальном или другом учреждении – читайте дальше.

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Воздушная тревога и общественный транспорт

В большинстве городов общественный транспорт останавливает работу во время воздушной тревоги или ограничивает ее. К примеру, открытые станции киевского метрополитена не работают во время тревоги, а другие выполняют роль укрытия.

Общественный транспорт после объявления воздушной тревоги должен доехать до следующей остановки и/или ближайшего укрытия. После завершения тревоги же должно продолжить движение по вашему возвращению из укрытия.

Важно! Ознакомьтесь с графиком работы общественного транспорта в своем городе при условии, что прозвучавшая вечером воздушная тревога затянулась до комендантского часа, поскольку каждый город по-разному подходит к этому вопросу.

Воздушная тревога в заведениях

Если воздушная тревога застала вас в коммунальном учреждении или в любом заведении, супермаркете, магазине и т.д., то следует помнить, что все заведения прекращают свою работу после сигнала о тревоге. Такие правила действуют с июня 2022 г. и причиной их введения стал ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге.

На входе в заведение обычно размещают адрес ближайшего укрытия, также о том, где найти ближайшее укрытие, вам должны сообщить рабочим заведения, в котором вас застала воздушная тревога.

Или идти в укрытие – ваш выбор. Однако это выбор, от которого может зависеть ваша жизнь и здоровье, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте собственной безопасностью и соблюдайте правила поведения во время вражеских атак.