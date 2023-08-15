Наразі триває евакуація людей. Міський голова оприлюднив кадри з наслідками російського обстрілу, пише 24 Канал.
Важливо Росія атакувала підприємство в Дніпро: є постраждалі
На верхніх поверхах спалахнула пожежа
Андрій Садовий зазначив, що всі служби вже працюють на місці.
Є влучення в житлові будинки. На верхніх поверхах – пожежа. Евакуюємо людей,
– розповів мер.
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У Львові є влучання в житлові будинки / Фото з телеграму Садового
Зауважимо, згодом очільник ОВА Максим Козицький розповів, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей вже евакуювали. На жаль, не минулося без постраждалих.
Невеликі загоряння також фіксували в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.
Окрім того, в одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Також надійшла інформація про пошкодження транспортних засобів.
Що вже відомо про ракетну атаку на Львівщину
- Серія гучних вибухів пролунала у Львові близько 05:20. Відбій тривоги оголосили лише через пів години.
- Очільник ОВА Максим Козицький підтвердив влучання на території області. наголосив, що Львів залишається ціллю ворога.
- Андрій Садовий зазначив, що багато ворожих ракет вдалося збити. Однак, є попадання. На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді.