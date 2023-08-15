Вибухи в місті пролунали орієнтовно о 4:20 15 серпня. Буквально орієнтовно о 4:12 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету в напрямку Дніпра.
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Що відомо про атаку в Дніпрі
Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4:20 (15 серпня – 24 Канал) по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа,
– заявили в ОВА.
За їхніми даними, попередньо постраждала одна людина. Сергій Лисак закликав чекати на офіційну інформацію.
"Блогерів, які поститимуть фото, попереджаю про відповідальність!", – попередили в ОВА.
Росія масовано атакувала Україну
- Згідно з даними моніторингових каналів, ввечері 14 серпня Росія підняла до 8 бортів стратегічної авіації з аеропорту "Оленья". Частина з бортів рухалась за Південно-Східним курсом у напрямку Каспійського регіону. Попереджали про потенційну загрозу пусків ракет повітряного базування.
- Також з аеродрому "Енгельс" злетів ворожий Ту-160. Чи буде він використовуватись у потенційній ракетній атаці на той момент не було відомо. На аеродромі "Енгельс" готовими до застосування були 10 ракет Х-101/555/55.
- Орієнтовно опівночі проти 15 серпня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетних атак у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Полтавській областях та на всьому Сході України.
- Наші військові попередили, що небезпека пов'язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
- Орієнтовно о 3:07 15 серпня перші ракети увійшли в повітряний простір України. Вся Україна стала "червоною". Згодом вибухи пролунали у Донецькій області, Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому, Вінниччині, Луцьку, Львові.