Взрывы в городе раздались ориентировочно в 4:20 15 августа. Буквально ориентировочно в 4:12 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра.
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Что известно об атаке в Днепре
Российские террористы совершили очередное преступление. В 4:20 (15 августа – 24 Канал) по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар,
– заявили в ОВА.
По их данным, предварительно пострадал один человек. Сергей Лысак призвал ждать официальную информацию.
"Блогеров, которые будут поститься фото, предупреждаю об ответственности!", – предупредили в ОВА.
Россия массированно атаковала Украину
- Согласно данным мониторинговых каналов, вечером 14 августа Россия подняла до 8 бортов стратегической авиации из аэропорта "Оленья". Часть с бортов двигалась по Юго-Восточному курсу в направлении Каспийского региона. Предупреждали о потенциальной угрозе пусков ракет воздушного базирования.
- Также с аэродрома "Энгельс" взлетел вражеский Ту-160. Будет ли он использоваться в потенциальной ракетной атаке, на тот момент не было известно. На аэродроме "Энгельс" готовыми к применению были 10 ракет Х-101/555/55.
- Ориентировочно в полночь против 15 августа Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ракетных атак в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Полтавской областях и по всему Востоку Украины.
- Наши военные предупредили, что опасность связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
- Ориентировочно в 3:07 15 августа первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Вся Украина стала "красной". Впоследствии взрывы прогремели в Донецкой области, Днепре, Запорожье, Хмельницком, Винницкой области, Луцке, Львове.