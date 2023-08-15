Взрывы в городе раздались ориентировочно в 4:20 15 августа. Буквально ориентировочно в 4:12 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра.

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Что известно об атаке в Днепре

Российские террористы совершили очередное преступление. В 4:20 (15 августа – 24 Канал) по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар,

– заявили в ОВА.

По их данным, предварительно пострадал один человек. Сергей Лысак призвал ждать официальную информацию.

"Блогеров, которые будут поститься фото, предупреждаю об ответственности!", – предупредили в ОВА.

Россия массированно атаковала Украину