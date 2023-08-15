Усе, що відомо про жертв та постраждалих внаслідок ракетного удару по Луцьку, розповідає 24 Канал.

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Загинули троє людей

Очільник ОВА розповів, що перебуває на місці події. На жаль, внаслідок влучання є жертви.

Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні,

– написав Погуляйко о 07:35.

Згодом уточнив, що вже відомо про трьох поранених. Очільник ОВА також зазначив, що вночі надійшла інформація про влучання двох крилатих ракет у промислове підприємство. Рятувальники та поліція вже працюють.

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Погуляйко про наслідки ракетного удару станом на 08:00: дивіться відео

Голова Волинської обласної ради розповів про стан постраждалих. Зазначив, що розбір завалів триває. Троє людей наразі перебувають в лікарні у критичному стані,

– зазначив Григорій Недопад. 24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок ракетного обстрілу.

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Скільки ракет збили цієї ночі

У Повітряних силах повідомили, що вночі 15 серпня 2023 було зафіксовано щонайменше 28 пусків крилатих ракет різних типів повітряного та морського базування. Зокрема:

4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

У багатьох регіонах працювала ППО. Загалом вдалося знищити 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр".

Зауважимо, що вночі так було зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.