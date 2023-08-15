Все, что известно о жертвах и пострадавших в результате ракетного удара по Луцку, рассказывает 24 Канал.
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Погибли три человека
Глава ОВА рассказал, что находится на месте происшествия. К сожалению, в результате попадания есть жертвы.
По состоянию на данный момент погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице,
– написал Погуляйко в 07:35.
Позже уточнил, что уже известно о трех раненых. Глава ОВА также отметил, что ночью поступила информация о попадании двух крылатых ракет в промышленное предприятие. Спасатели и полиция уже трудятся.
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Погуляйко о последствиях ракетного удара по состоянию на 08:00: смотрите видео