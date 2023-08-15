Ориентировочно в 4:27 областная военная администрация предупреждала о повышенной опасности. Воздушная тревога в регионе звучала с 3:24 до 5:37 15 августа.

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Какие последствия атаки по Черкасской области

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец рассказал, что россияне атаковали область под утро 15 августа.

В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна – попала по территории медучреждения. К счастью, прошло без пострадавших,

– заявили в ОВА.

Там также добавили, что из-за атаки россиян повреждены сети водо- и теплоснабжения. По состоянию на 7:29 15 августа часть города находилась без воды.

"На месте работают правоохранительные и коммунальные службы", – заверил Табурец.

Массированная атака россиян по Украине: коротко