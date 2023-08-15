В МВД сообщили, что в результате ночных ракетных обстрелов погибли 3 человека. Также есть десятки раненых.
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Сколько человек пострадали
В МВД сообщили, что по состоянию на 15:00 из-за российского обстрела погибли 3 человека – все они жители Луцка. Они работали на предприятии, в которое прилетела ракета противника. В областной прокуратуре сообщили, что погибшим было 27, 52 и 55 лет.
Еще 27 человек травмированы. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что больше всего пострадавших во Львове – 15 раненых.
Последствия вражеского обстрела
Ночью оккупанты нанесли удар по 8 регионам Украины. Оккупанты повредили 22 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых 1 многоквартирное, 9 частных домов, 1 медицинское и 1 образовательное учреждение.
На местах попаданий возникали пожары, спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь. В МВД сообщили, что в настоящее время следственно-оперативные группы Нацполиции фиксируют доказательства военных преступлений России.
Что следует знать об обстреле Украины 15 августа
- В ночь на 15 августа россияне выпустили по Украине 28 ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 из них.
- К сожалению, есть попадания в Луцке, Львове, Днепре и Черкасской области.
- Во Львове Россия попала во двор детского сада. Также обломки ракет упали на два жилых дома и на крышу супермаркета. Есть попадания и в области.
- В Луцке прилетело в предприятие – погибли 3 работника.
- В Смиле Черкасской области ракеты попали по частному предприятию и по территории медучреждения. Часть города находится без водоснабжения.
- В Днепре россияне попали в предприятие – известно о трех пострадавших.