Об этом на брифинге рассказал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. В результате атаки 5 человек оказались в больницах.

Обратите внимание Ударная волна была невероятная, – Садовый рассказал детали ракетных обстрелов Львова.

В каком состоянии прострадавшие

Самому младшему среди пострадавших в результате ракетной атаки по Львовской области 10 лет. Самой старшей потерпевшей – 72. К счастью, жертв нет.

Глава ОВА также рассказал, что среди госпитализированных пострадавших нет людей в тяжелом состоянии, поэтому их жизни ничего не угрожает.

К счастью, погибших нет, но 15 человек получили травмы, среди них 10-летний ребенок. 5 травмированных госпитализированы, людей в тяжелом состоянии между ними нет. Состояние еще 5 оценивают как легкое,

– рассказал Козицкий.

Позже глава ОВА уточнил, что у большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон ударной волной. В результате атаки повреждены 40 жилых домов, 20 из которых в Железнодорожном районе Львова.

Главное о массированной атаке 15 августа

Ночью и утром 15 августа враг нанес массированный удар по Украине. Под ударом оказались области в разных регионах. Кроме Львовщины оккупанты атаковали ряд других населенных пунктов.