Про це під час брифінгу розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. Унаслідок атаки 5 людей опинилися у лікарнях.
Зверніть увагу Ударна хвиля була неймовірна, – Садовий розповів деталі ракетного обстрілу Львова
У якому стані потерпілі
Наймолодшому серед постраждалих унаслідок ракетної атаки по Львівській області 10 років. Найстаршій потерпілій – 72. На щастя, жертв немає.
Очільник ОВА також розповів, що серед госпіталізованих потерпілих немає людей у важкому стані, то ж їхньому життю нічого не загрожує.
На щастя, загиблих немає, але 15 людей отримали травми, серед них є 10-річна дитина. 5 травмованих госпіталізовано, людей у важкому стані поміж них немає. Стан ще 5 оцінюють як легкий,
– розповів Козицький.
Пізніше очільник ОВА уточнив, що у більшості постраждалих подряпини та порізи через вибиті вікна ударною хвилею. Унаслідок атаки пошкоджено 40 житлових будинків, 20 з яких у Залізничному районі Львова.
Головне про масовану атаку 15 серпня
Уночі та вранці 15 серпня ворог завдав масованого удару по Україні. Під ударом опинилися області у різних регіонах. Крім Львівщини окупанти атакували низку інших населених пунктів.
- У Луцьку російська ракета влучила у промислове підприємство, унаслідок чого загинули 3 людей. Ще 3 людей постраждали;
- В Івано-Франківській області уламки ракет пошкодили приватні будинки в Коломийському районі;
- У Дніпрі росіяни пошкодили підприємство, унаслідок чого постраждали 2 осіб. Також пошкоджений дитячий спортивний комплекс;
- Під ударом опинилося місто Сміла на Черкащині. Там окупанти атакували медзаклад та пошкодили системи водо- і теплопостачання. Частина міста без води;
- У Запоріжжі окупанти атакували стадіон гімназії, пошкоджені будівля навчального закладу, житлові будинки та дитсадок;
- У Краматорську на Донеччині росіяни влучили в продуктовий склад, унаслідок чого загинула 1 людина і ще 1 постраждала.