Мер Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу подробиці нічної атаки ворога.
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"Ракета влучила прямо в павільйон дитячого садочка "Казка" – усередині повністю все понищено. Багато будинків поряд було зруйновано – ударна хвиля була неймовірна", – зазначив Садовий.
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На щастя, ніхто не загинув. Однак є поранені – їм надають медичну допомогу.
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Ціллю окупантів був Львівський аеропорт, однак вони не влучили в головну будівлю. Як відомо, ворог уже кілька разів намагався атакувати цей об'єкт.
"Наші військові роблять усе можливе, щоб рятувати і будівлі, і людей", – наголосив Садовий.
Однак Україна потребує більше систем ППО для стовідсоткового захисту неба від ворожих ракет і дронів.
Міська влада компенсує збитки
Люди, помешкання яких пошкоджене внаслідок удару, отримають можливість тимчасового проживання в інших місцях. Крім того, влада компенсує вибиті вікна, двері й загалом ремонти квартир.
"Фактично місто бере на себе компенсування всієї цієї біди. Найголовніше, що ніхто не загинув", – додав Садовий.
За результатами засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, було виділено 20 мільйонів гривень на ліквідацію всіх наслідків.
Російська атака по Україні 15 серпня: основне
- Повітряні сили повідомили про повітряну тривогу близько третьої ночі через пуски ракет Х-101 або Х-555 з бомбардувальника Ту-95МС у районі Каспійського моря. Згодом стались вибухи на Львівщині, Волині, Черкащині, Дніпровщині.
- Перша леді України зреагувала на ранковий ракетний удар по містах країни. Олена Зеленська висловила співчуття постраждалим і загиблим, а також подякувала захисникам.
- Ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів залишається напруженою. Корабельне угруповання ворога налічує 14 одиниць, серед яких є небезпечні носії "Калібрів". Тому ракетна загроза зберігається.