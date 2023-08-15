Мер Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу подробиці нічної атаки ворога.

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"Ракета влучила прямо в павільйон дитячого садочка "Казка" – усередині повністю все понищено. Багато будинків поряд було зруйновано – ударна хвиля була неймовірна", – зазначив Садовий.

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На щастя, ніхто не загинув. Однак є поранені – їм надають медичну допомогу.

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Ціллю окупантів був Львівський аеропорт, однак вони не влучили в головну будівлю. Як відомо, ворог уже кілька разів намагався атакувати цей об'єкт.

"Наші військові роблять усе можливе, щоб рятувати і будівлі, і людей", – наголосив Садовий.

Однак Україна потребує більше систем ППО для стовідсоткового захисту неба від ворожих ракет і дронів.

Міська влада компенсує збитки

Люди, помешкання яких пошкоджене внаслідок удару, отримають можливість тимчасового проживання в інших місцях. Крім того, влада компенсує вибиті вікна, двері й загалом ремонти квартир.

"Фактично місто бере на себе компенсування всієї цієї біди. Найголовніше, що ніхто не загинув", – додав Садовий.

За результатами засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, було виділено 20 мільйонів гривень на ліквідацію всіх наслідків.

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