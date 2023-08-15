У ніч проти 15 серпня Росія випустила по нашій державі 4 ракети типу "Калібр" з фрегата в Чорному морі та інші цілі повітряного базування зі своєї території. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про стан справ у акваторіях вранці після обстрілу в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Корабельне угруповання ворога

За словами спікерки, варто дбати про свою безпеку, оскільки окупанти нарощують потужності для терору мирних українців. Ще ввечері 14 серпня загарбники вивели на чергування фрегат "Адмірал Макаров" з 8 ракетами.

Він досі перебуває в акваторії Чорного моря разом з 12 іншими кораблями. Тому ракетна загроза існує.

Загальна морська ситуація більш-менш стабільна, хоча ворог нарощує зусилля для тримання в напрузі всього населення України. Корабельне угруповування залишається досить розгорнутим. У Чорному морі 13 одиниць – серед них "Макаров". А в Азовському морі – одна одиничка, яка збирає дані про надводну ситуацію та контролює води навколо Керченської протоки,

– сказала Гуменюк.

Окрім того, вона зазначила, що напередодні росіяни використовували фрегат "Адмірал Макаров" для атаки по Одещині. Водночас, очевидно, під час масованого удару 15 серпня у пріоритеті був запуск ракет з повітряних ракетоносіїв, що базують на російських аеродромах.

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