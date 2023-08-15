В ночь на 15 августа Россия выпустила по нашему государству 4 ракеты типа "Калибр" из фрегата в Черном море и другие цели воздушного базирования со своей территории. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о положении дел в акваториях утром после обстрела в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Корабельная группировка врага

По словам спикера, следует заботиться о своей безопасности, поскольку оккупанты наращивают мощности для террора мирных украинцев. Еще вечером 14 августа захватчики вывели на дежурство фрегат "Адмирал Макаров" с 8 ракетами.

Он до сих пор находится в акватории Черного моря вместе с 12 другими кораблями. Потому ракетная угроза существует.

Общая морская ситуация более или менее стабильна, хотя враг наращивает усилия по удержанию в напряжении всего населения Украины. Корабельная группировка остается достаточно развернутой. В Черном море 13 единиц – среди них "Макаров". А в Азовском море – одна единица, которая собирает данные о надводной ситуации и контролирует воды вокруг Керченского пролива,

– сказала Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что накануне россияне использовали фрегат "Адмирал Макаров" для атаки по Одесской области. В то же время во время массированного удара 15 августа в приоритете был запуск ракет с воздушных ракетоносителей, базирующихся на российских аэродромах.

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