У МВС повідомили, що внаслідок нічного ракетного обстрілу загинули 3 людей. Також є десятки поранених.

Дивіться також Обстріл Львівщини: зросла кількість постраждалих, наймолодшому – 10 років

Скільки людей постраждали

У МВС повідомили, що станом на 15:00 через російський обстріл загинули 3 людини – усі вони жителі Луцька. Вони працювали на підприємстві, в яке прилетіла ворожа ракета. В обласній прокуратурі повідомили, що загиблим було 27, 52 та 55 років.

Ще 27 людей травмовано. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що найбільше потерпілих у Львові – 15 поранених.

Наслідки ворожого обстрілу

Вночі окупанти завдали удару по 8 регіонах України. Окупанти пошкодили 22 об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких 1 багатоквартирний, 9 приватних будинків, 1 медичний та 1 освітній заклад.

На місцях влучань виникали пожежі, рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. У МВС повідомили, що наразі слідчо-оперативні групи Нацполіції фіксують докази воєнних злочинів Росії.

Що варто знати про обстріл України 15 серпня