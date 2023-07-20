Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что нельзя говорить о том, что в России закончились крылатые ракеты Х-101 и Х-555, пишет 24 Канал. После массированных атак в мае Россия не применяла эти ракеты с 24 июня 2023 года.

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Россия продолжает производство ракет Х-101

Игнат объяснил, что россияне уже не производят ракеты Х-555. Враг же продолжает производить ракеты Х-101. По его словам, это один из новейших типов ракет, которые есть у России.

Очевидно, что их изготовление продолжается. Возможно, это (изготовление Х-101 – 24 Канал) усложнено определенными санкциями, усложняющими их производство,

– добавил он.

Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ и украинской разведки, Игнат сообщил, что в месяц России производит около сотни высокоточных дальнобойных ракет.

"Таким образом около ста (ракет – 24 Канал) в месяц противник и выпускает… Именно тех дальнобойных и высокоточных, которые продолжает производить", – добавил представитель Воздушных Сил.

Сколько в России еще ракет Х-22 и что с "Ониксом"

В то же время он отметил, что в России больше не производят крылатые ракеты Х-22. По последним данным, как сообщил Игнат, в России оставалось около 250 таких ракет.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине около 150 ракет Х-22. Спикер отметил, что ни одну ракету Х-22 не удавалось сбивать.

Что касается "Оникс", то Игнат сообщил, что не имеет точной информации, продолжают ли россияне производить эти ракеты. Он подчеркнул, что это ракета старой разработки, но не исключил модернизации.

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